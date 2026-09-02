Ubriaco ruba un paio di scarpe e si agita per fuggire: arrestato da poliziotto fuori servizio a Novara

NOVARA – Ha superato le casse con un paio di scarpe senza pagare, poi ha cercato di divincolarsi e fuggire. Un uomo del 1999 è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato a Novara con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

È successo intorno alle 11 in un’attività commerciale di corso Vercelli. A dare l’allarme è stato un ispettore della Polizia di Stato fuori servizio, che ha sentito delle urla provenire dalla zona delle casse.

Quando si è avvicinato, ha visto il vigilante a terra e alcuni clienti impegnati a bloccare l’uomo, che aveva appena oltrepassato le casse con la merce non pagata. Il poliziotto è intervenuto per aiutare a fermarlo, ma l’uomo ha continuato ad agitarsi, scalciando e cercando di liberarsi per riuscire a scappare.

L’ispettore ha quindi chiamato la sala operativa della Questura. Poco dopo è arrivata una Volante e gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a portarlo in Questura.

Il 27enne, secondo quanto riferito dalla Polizia, era in forte stato di agitazione e in evidente stato di ubriachezza. Anche durante il trasferimento in auto e negli uffici della Questura avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento poco collaborativo.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

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