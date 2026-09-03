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Europa League, la Juve esclude dalla lista infortunati, esuberi e Zhegrova
La lista della Juve per l’Europa League
TORINO – Sono state consegnate nella serata di Mercoledì le liste dei calciatori che prenderanno parte alle coppe europee. Le scelte della Juventus per l’Europa League portano all’esclusione di ben 5 giocatori della rosa.
Spalletti ha scelto in base ad infortuni, esuberi e scelte tecniche. La lista in realtà ha parametri molto stringenti, tra giovani, giocatori cresciuti nel vivaio e lista B. I vari incastri hanno portato a scelte che lasciano un po’ di amaro in bocca agli esclusi e a qualche tifoso. L’elenco vale per la prima fase della coppa, poi potrà essere aggiornato inserendo, per esempio, gli infortunati.
Spalletti ha escluso un paio di giocatori perchè infortunati di lunga degenza, come Thuram, che ne avrà per quattro mesi ed Ekhator, che ne starà fermo almeno due (dentro invece Yildiz, che non toglie posto a nessuno essendo in Lista B). A questi si aggiungono giocatori che sono ai margini del progetto, come Rugani e Milik (che presumibilmente troveranno spazio tra campionato e Coppa Italia). Infine c’è Zhegrova, che rischia seriamente di uscire dalla porta principale e trovare spazio in un campionato in cui il calciomercato è ancora aperto.
Le regole per comporre le liste
In ogni lista devono essere presenti 4 giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile (calciatori che, tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, sono stati tesserati per l’attuale squadra per un periodo, continuativo o meno, di tre intere stagioni o di 36 mesi) e 4 cresciuti nel vivaio della federazione (calciatori che, tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, sono stati tesserati presso una o più società affiliate alla stessa federazione di appartenenza per un periodo, continuativo o meno, di tre intere stagioni o di 36 mesi). C’è poi la lista B in cui si possono inserire tutti quei giocatori nati dopo il 1° gennaio 2005 e che, dal compimento del 15° anno di età, hanno giocato per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, oppure per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una società della stessa federazione non superiore a un anno. Gli altri 17 giocatori inseribili in lista sono liberi da vincoli, ma se non si riescono a riempire tutte le 8 caselle dedicate ai “vivai”, il numero di calciatori complessivi a disposizione degli allenatori si riduce da 25 in giù.
La lista della Juve per l’Europa League
PORTIERI
Grabara
Pinsoglio
Vicario
DIFENSORI
Celik
Bremer
Gatti
Kelly
Kalulu
Cambiaso
Lucumi
Cabal
CENTROCAMPISTI
Locatelli
Koopmeiners
Douglas Luiz
McKennie
Sarr
ATTACCANTI
Conceiçao
Kolo Mouani
Boga
Alajbegovic
Woltemade
Nico Gonzalez
LISTA B
Yildiz
Radu
Owusu
Huli
Durmisi
Elimoghale
ESCLUSI
Zhegrova
Thuram
Rugani
Milik
Ekhator
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