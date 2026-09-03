Europa League, la Juve esclude dalla lista infortunati, esuberi e Zhegrova

TORINO – Sono state consegnate nella serata di Mercoledì le liste dei calciatori che prenderanno parte alle coppe europee. Le scelte della Juventus per l’Europa League portano all’esclusione di ben 5 giocatori della rosa.

Spalletti ha scelto in base ad infortuni, esuberi e scelte tecniche. La lista in realtà ha parametri molto stringenti, tra giovani, giocatori cresciuti nel vivaio e lista B. I vari incastri hanno portato a scelte che lasciano un po’ di amaro in bocca agli esclusi e a qualche tifoso. L’elenco vale per la prima fase della coppa, poi potrà essere aggiornato inserendo, per esempio, gli infortunati.

Spalletti ha escluso un paio di giocatori perchè infortunati di lunga degenza, come Thuram, che ne avrà per quattro mesi ed Ekhator, che ne starà fermo almeno due (dentro invece Yildiz, che non toglie posto a nessuno essendo in Lista B). A questi si aggiungono giocatori che sono ai margini del progetto, come Rugani e Milik (che presumibilmente troveranno spazio tra campionato e Coppa Italia). Infine c’è Zhegrova, che rischia seriamente di uscire dalla porta principale e trovare spazio in un campionato in cui il calciomercato è ancora aperto.

Le regole per comporre le liste

In ogni lista devono essere presenti 4 giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile (calciatori che, tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, sono stati tesserati per l’attuale squadra per un periodo, continuativo o meno, di tre intere stagioni o di 36 mesi) e 4 cresciuti nel vivaio della federazione (calciatori che, tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità e dall’età, sono stati tesserati presso una o più società affiliate alla stessa federazione di appartenenza per un periodo, continuativo o meno, di tre intere stagioni o di 36 mesi). C’è poi la lista B in cui si possono inserire tutti quei giocatori nati dopo il 1° gennaio 2005 e che, dal compimento del 15° anno di età, hanno giocato per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, oppure per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a una società della stessa federazione non superiore a un anno. Gli altri 17 giocatori inseribili in lista sono liberi da vincoli, ma se non si riescono a riempire tutte le 8 caselle dedicate ai “vivai”, il numero di calciatori complessivi a disposizione degli allenatori si riduce da 25 in giù.

La lista della Juve per l’Europa League

PORTIERI

Grabara

Pinsoglio

Vicario

DIFENSORI

Celik

Bremer

Gatti

Kelly

Kalulu

Cambiaso

Lucumi

Cabal

CENTROCAMPISTI

Locatelli

Koopmeiners

Douglas Luiz

McKennie

Sarr

ATTACCANTI

Conceiçao

Kolo Mouani

Boga

Alajbegovic

Woltemade

Nico Gonzalez

LISTA B

Yildiz

Radu

Owusu

Huli

Durmisi

Elimoghale

ESCLUSI

Zhegrova

Thuram

Rugani

Milik

Ekhator

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