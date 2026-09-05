Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 4 settembre 2026: i numeri vincenti

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di sabato 5 settembre 2026. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che garantisce in palio un jackpot straordinario da 220,5 milioni di euro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di sabato 5 settembre 2026:

BARI: 26 – 83 – 40 – 69 – 53

CAGLIARI: 13 – 86 – 41 – 22 – 23

FIRENZE: 45 – 44 – 78 – 80 – 89

GENOVA: 86 – 69 – 89 – 28 – 6

MILANO: 36 – 4 – 65 – 51 – 30

NAPOLI: 73 – 6 – 80 – 45 – 18

PALERMO: 61 – 78 – 14 – 17 – 24

ROMA: 89 – 29 – 17 – 32 – 41

TORINO: 78 – 20 – 74 – 71 – 83

VENEZIA: 19 – 85 – 16 – 39 – 42

NAZIONALE: 11 – 60 – 23 – 17 – 7

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 5 settembre sono:

4 – 6 – 13 – 19 – 20 – 26 – 29 – 36 – 40 – 41 – 44 – 45 – 61 – 69 – 73 – 78 – 83 – 85 – 86 – 89

Numero oro: 26

Doppio oro: 26 – 83

Extra: 14 – 16 – 17 – 22 – 23 – 28 – 30 – 32 – 39 – 51 – 53 – 65 – 71 – 74 – 80

I numeri del Superenalotto del 5 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 12 – 24 – 28 – 32 – 37 – 78

Il numero Jolly è: 40

Il numero Superstar è: 16

Il Jackpot del Superenalotto: 220.500.000 €

I simboli estratti al Simbolotto:

30 – CACIO

35 – UCCELLO

22 – BALESTRA

2 – MELA

14 – BAULE

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