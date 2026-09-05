Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 4 settembre 2026: i numeri vincenti
Nell’articolo i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri di 10eLotto e SuperEnalotto
Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di sabato 5 settembre 2026. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che garantisce in palio un jackpot straordinario da 220,5 milioni di euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Ecco i numeri del Lotto di sabato 5 settembre 2026:
BARI: 26 – 83 – 40 – 69 – 53
CAGLIARI: 13 – 86 – 41 – 22 – 23
FIRENZE: 45 – 44 – 78 – 80 – 89
GENOVA: 86 – 69 – 89 – 28 – 6
MILANO: 36 – 4 – 65 – 51 – 30
NAPOLI: 73 – 6 – 80 – 45 – 18
PALERMO: 61 – 78 – 14 – 17 – 24
ROMA: 89 – 29 – 17 – 32 – 41
TORINO: 78 – 20 – 74 – 71 – 83
VENEZIA: 19 – 85 – 16 – 39 – 42
NAZIONALE: 11 – 60 – 23 – 17 – 7
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 5 settembre sono:
4 – 6 – 13 – 19 – 20 – 26 – 29 – 36 – 40 – 41 – 44 – 45 – 61 – 69 – 73 – 78 – 83 – 85 – 86 – 89
Numero oro: 26
Doppio oro: 26 – 83
Extra: 14 – 16 – 17 – 22 – 23 – 28 – 30 – 32 – 39 – 51 – 53 – 65 – 71 – 74 – 80
I numeri del Superenalotto del 5 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 12 – 24 – 28 – 32 – 37 – 78
Il numero Jolly è: 40
Il numero Superstar è: 16
Il Jackpot del Superenalotto: 220.500.000 €
I simboli estratti al Simbolotto:
30 – CACIO
35 – UCCELLO
22 – BALESTRA
2 – MELA
14 – BAULE
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese