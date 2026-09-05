Cade dal monopattino e batte la testa: morto a 57 anni sulla provinciale tra Lenta e Gattinara

GATTINARA – È morto dopo una caduta e un violento impatto sull’asfalto Paolo Barbaglia, 57 anni, residente a Gattinara, nel tardo pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 594 “Destra Sesia”, nel territorio comunale di Lenta.

L’uomo stava percorrendo la provinciale in monopattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il 57enne a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma ogni tentativo di soccorrere Barbaglia si è rivelato inutile. Le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero testimoni diretti della caduta.

Escluso il coinvolgimento di un’auto

Una delle prime ipotesi prese in considerazione era quella di un possibile investimento, ma gli accertamenti avrebbero escluso che Barbaglia sia stato travolto o urtato da un’automobile.

Lungo la carreggiata, infatti, non sarebbero state trovate tracce di frenata né parti di veicoli riconducibili a un eventuale impatto. I militari, coordinati dalla Procura di Vercelli, stanno comunque proseguendo le verifiche sulla dinamica.

L’ipotesi attualmente considerata è quella di una perdita di controllo del monopattino, forse provocata dalla presenza di una buca o di un dosso sulla strada. Barbaglia sarebbe quindi caduto sull’asfalto, battendo violentemente il capo.

Un trauma che si è rivelato fatale. Il 57enne viaggiava senza casco.

Il monopattino utilizzato dalla vittima risultava invece regolarmente munito di targa di circolazione.

La Procura non ha disposto l’autopsia. Una volta completati gli ultimi accertamenti, potrebbe quindi essere fissata nei prossimi giorni la data dei funerali di Paolo Barbaglia.

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