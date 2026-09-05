Tragedia alla Mille Miglia, muore spettatore di Caselle Torinese: era arrivato con la moglie per vedere il rally

BRESCIA – Era partito da Caselle Torinese insieme alla moglie, con la passione per le automobili e il desiderio di assistere dal vivo a una delle competizioni più celebri d’Italia. Ma quella che doveva essere una giornata dedicata ai motori si è trasformata in una tragedia.

Francesco De Pasquale, 63 anni, appassionato di auto e residente a Caselle Torinese, è morto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella 49esima edizione della Mille Miglia. L’incidente è avvenuto durante la quarta tappa della gara, nel territorio di Bione, in Valsabbia, nel Bresciano.

La vittima si trovava lungo il percorso per assistere al passaggio delle auto e, secondo una prima ricostruzione, stava scattando alcune fotografie quando una delle vetture in gara è uscita di pista in prossimità di una curva, finendo per travolgerlo.

La tragedia durante il passaggio della Mille Miglia

L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per il 63enne piemontese non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal medico di gara, l’uomo sarebbe morto sul colpo.

La direzione della Mille Miglia ha immediatamente sospeso la gara, mentre sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e gli organizzatori per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare anche le condizioni di sicurezza del tratto di strada in cui è avvenuto il drammatico investimento.

Il dolore per la morte di Francesco De Pasquale

«Vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Non ci sono molti commenti da fare. Il dolore è grande», ha dichiarato Aldo Bonomi, presidente di Aci Brescia, durante la conferenza stampa convocata al Centro Fiera di Montichiari per fare il punto sull’incidente.

Le verifiche delle forze dell’ordine e degli organizzatori dovranno ora chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

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