Trovato senza vita il corpo di Lucio Zambonini, era scomparso andando a pesca in Valle Anzasca

VALLE ANZASCA – E’ stato trovato senza vita il copro di Lucio Zambonini, l’uomo di cui si erano perse le tracce giovedì mattina, quando si era allontanato da casa per andare a pescare.

Il corpo dell’uomo è stato trovato a circa 2000 metri d’altezza, in una zona boschiva in Valle Anzasca.

Zambonini era partito per andare a pescare a La Colla, ma è probabile che abbia fatto una deviazione per raccogliere genziane, di cui la zona è ricca.

Dalla giornata di giovedì erano state attivate tutte le strutture di ricerca fino al tragico ritrovamento di questa mattina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese