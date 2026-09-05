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Trovato senza vita il corpo di Lucio Zambonini, era scomparso andando a pesca in Valle Anzasca

Il corpo dell’uomo è stato trovato a circa 2000 metri d’altezza, in una zona boschiva in Valle Anzasca.
Gabriele Farina

Pubblicato

1 minuto fa

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VALLE ANZASCA – E’ stato trovato senza vita il copro di Lucio Zambonini, l’uomo di cui si erano perse le tracce giovedì mattina, quando si era allontanato da casa per andare a pescare.

Per approfondire:

Il corpo dell’uomo è stato trovato a circa 2000 metri d’altezza, in una zona boschiva in Valle Anzasca.

Zambonini era partito per andare a pescare a La Colla, ma è probabile che abbia fatto una deviazione per raccogliere genziane, di cui la zona è ricca.

Dalla giornata di giovedì erano state attivate tutte le strutture di ricerca fino al tragico ritrovamento di questa mattina.

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