CronacaVerbano Cusio Ossola
Trovato senza vita il corpo di Lucio Zambonini, era scomparso andando a pesca in Valle Anzasca
Il corpo dell’uomo è stato trovato a circa 2000 metri d’altezza, in una zona boschiva in Valle Anzasca.
VALLE ANZASCA – E’ stato trovato senza vita il copro di Lucio Zambonini, l’uomo di cui si erano perse le tracce giovedì mattina, quando si era allontanato da casa per andare a pescare.
Il corpo dell’uomo è stato trovato a circa 2000 metri d’altezza, in una zona boschiva in Valle Anzasca.
Zambonini era partito per andare a pescare a La Colla, ma è probabile che abbia fatto una deviazione per raccogliere genziane, di cui la zona è ricca.
Dalla giornata di giovedì erano state attivate tutte le strutture di ricerca fino al tragico ritrovamento di questa mattina.
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