Rovescia un cassonetto dei rifiuti, aggredisce con un pungo l’operatrice ecologica e la deruba: arrestato a Torino

TORINO – Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Torino e portato in carcere.

Cosa è successo

È successo nella mattina di lunedì 31 agosto nel quartiere Aurora. Qui il 30enne, in preda ad uno stato di forte alterazione, si trovava ad un angolo di strada dove, prendendo a calci con violenza un cassonetto dei rifiuti, lo ha rovesciato.

Ad assistere alla scena una operatrice ecologica che lo ha ripreso per quel gesto chiedendogli di rimettere il cassonetto al suo posto. Lui però ha riposto colpendola violentemente con un pugno, poi le ha sottratto la borsa che era si trovava sul mezzo di servizio. Proprio in quell’istante passava però di lì una pattuglia della polizia locale che si è subito accorta della richiesta d’aiuto della donna ferita e lo ha bloccato e arrestato mentre si stava allontanando.

Il 30enne è stato portato al Comando di via Bologna dove gli agenti della pattuglia lo hanno consegnato ad altri colleghi. E proprio all’interno del Comando, mentre uno degli agenti che lo avevano in custodia gli stava offrendo dell’acqua per bere, l’uomo ha dato nuovamente sfogo alla violenza, aggredendo l’agente con un pugno.

Il soggetto è stato quindi portato nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino: è accusato di furto, di violenza, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale.

Immagine di repertorio

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