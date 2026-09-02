Fermato per un controllo a Torino, nasconde una katana sotto una auto: arrestato un 32enne

TORINO – Ha provato a disfarsi dell’arma nascondendola sotto una macchina in sosta, ma il gesto repentino non è sfuggito agli agenti di polizia. Nei giorni scorsi, nel quartiere Madonna del Pilone, gli uomini della polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni con l’accusa di porto abusivo di armi.

I fatti

L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio firmato dagli agenti delle Volanti. Notando due uomini che camminavano a passo particolarmente spedito lungo via Giovanni Boccaccio, all’altezza dell’intersezione con Largo Boccaccio, i poliziotti hanno deciso di avvicinarsi per un controllo di routine.

È stato in quel momento che il trentaduenne ha tentato la mossa disperata: si è chinato rapidamente e ha infilato un oggetto ingombrante sotto un’autovettura parcheggiata, proseguendo subito dopo la marcia come se nulla fosse.

Una volta fermati i due passanti, gli agenti hanno perlustrato l’area e recuperato l’oggetto appena occultato. Avvolta all’interno di una giacca nera, la polizia ha rinvenuto e sequestrato una katana della lunghezza complessiva di circa un metro, con una lama affilata di ben 71 centimetri. Per il 32enne sono scattate immediatamente le manette.

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