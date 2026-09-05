Uccise la compagna nel 2014 a Torino: condannato per omicidio rimpatriato in Albania

TORINO – Un cittadino albanese di 59 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio della compagna, è stato rimpatriato in Albania nella giornata di giovedì 3 settembre. L’uomo è stato scortato a bordo di un volo partito dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Tirana, in esecuzione di un provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto di Torino.

I fatti e la condanna

Il tragico episodio risale al 2014. L’uomo, che all’epoca aveva 48 anni, aveva aggredito la propria compagna al culmine dell’ennesima lite all’interno di un appartamento situato in via Le Chiuse, nel quartiere San Donato a Torino. La donna era stata colpita da diversi fendenti all’addome e al torace. Trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, era deceduta la sera stessa a causa della gravità delle lesioni riportate.

Dopo l’aggressione, l’uomo si era allontanato dal luogo del delitto, ma si era poi presentato spontaneamente presso il Commissariato di Polizia “San Donato”, confessando quanto accaduto. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine avevano poi delineato un contesto relazionale segnato da continui e forti contrasti, inaspritisi soprattutto a seguito della decisione della vittima di porre fine alla convivenza e alla relazione.

L’espulsione e il rientro in patria

Il percorso che ha portato all’allontanamento definitivo dal territorio nazionale si è concluso lo scorso 24 agosto, quando il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero. Di conseguenza, il Prefetto ha emesso il decreto di espulsione.

L’uomo è stato contestualmente trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) “Brunelleschi” di Torino per il tempo necessario a completare le procedure burocratiche e logistiche. Una volta ultimati tutti i passaggi formali, il 59enne è stato trasferito allo scalo di Malpensa e imbarcato sul volo per Tirana.

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