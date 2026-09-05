Pozzolo Formigaro, nello zaino spunta un machete di oltre 40 centimetri

POZZOLO FORMIGARO – Un machete con una lama di oltre 40 centimetri, insieme a un coltello con lama retrattile tipo cutter. È quanto hanno trovato i Carabinieri nello zaino di un 30enne di Ovada, controllato durante un servizio di pattugliamento nelle campagne di Pozzolo Formigaro.

Il controllo è scattato nell’ambito del piano coordinato di vigilanza del territorio condiviso con la Prefettura di Alessandria. I militari della Sezione Radiomobile di Novi Ligure stavano monitorando una zona rurale caratterizzata da poco traffico e dalla presenza di fitta vegetazione, già in passato interessata da controlli che avevano portato all’individuazione di consumatori di sostanze stupefacenti.

Il controllo in una zona poco illuminata

Durante il pattugliamento, la pattuglia ha notato un uomo che percorreva a piedi la strada principale, scarsamente illuminata, in direzione della vicina autostrada.

La presenza del 30enne in quella zona, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non è stata accompagnata da una spiegazione ritenuta plausibile dai militari. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione personale.

Ed è proprio durante la perquisizione che è emerso il particolare più significativo: all’interno dello zaino l’uomo trasportava un grosso machete, lungo oltre 40 centimetri, oltre a un coltello con lama retrattile tipo cutter.

Il machete e il coltello sequestrati

Per i Carabinieri, il possesso delle due armi bianche non era giustificato dalle circostanze del controllo. Machete e coltello sono stati quindi sequestrati e il 30enne è stato denunciato per il loro porto.

Nel corso della stessa perquisizione è stata inoltre trovata una dose di cocaina. Per questo motivo l’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per il possesso della droga destinata, secondo l’ipotesi contestata, all’uso personale.

Al termine degli accertamenti, dunque, per il 30enne è scattata la denuncia per il porto del machete e del coltello, mentre per la cocaina è stata disposta la segnalazione amministrativa alla Prefettura.

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