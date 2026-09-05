Torino, settembre già da record per il caldo: 36 gradi e battuto il primato del 1895

TORINO – È una giornata storica per la climatologia piemontese. Il caldo eccezionale di oggi ha riscritto i record delle temperature di settembre a Torino: alle 17 il termometro della stazione meteorologica del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino ha raggiunto +36,0 °C, superando il precedente primato mensile della serie storica omogenea plurisecolare, che risaliva addirittura al settembre del 1895.

A darne notizia è il meteorologo Andrea Vuolo, che sottolinea la portata eccezionale della giornata. Non si tratta infatti soltanto di una giornata insolitamente calda per l’inizio di settembre, ma di un valore che entra direttamente nella storia climatica della città.

Il dato è particolarmente significativo anche per la lunga serie di osservazioni meteorologiche torinesi. La stazione del Dipartimento di Fisica si trova in via Pietro Giuria, a 254 metri di quota, ed è uno dei riferimenti per lo studio della climatologia del capoluogo piemontese.

Caldo eccezionale in tutto il Piemonte

Il record di Torino si inserisce in una giornata caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate in gran parte del Piemonte. Sulla pianura piemontese sono stati registrati valori superiori ai 35 °C, con punte prossime ai 37 °C.

Un caldo fuori scala che non ha risparmiato nemmeno la montagna. Secondo i dati diffusi da Vuolo, temperature fino a 30 °C sono state raggiunte anche intorno ai 1.000 metri di quota sulle Alpi.

È proprio l’estensione dell’anomalia termica a rendere particolarmente significativa questa fase: non soltanto valori elevati nelle aree urbane e di pianura, ma temperature da piena estate anche in quota, quando il calendario meteorologico è ormai entrato nel mese di settembre.

Record anche a Caselle e Levaldigi

La giornata da primato non ha riguardato soltanto la stazione torinese del Dipartimento di Fisica. Sono stati superati i record di temperatura massima di settembre anche nelle stazioni meteorologiche aeroportuali di Torino Caselle e Cuneo Levaldigi.

Un quadro che conferma l’eccezionalità della giornata e che va oltre il singolo dato registrato nel capoluogo.

A Torino, in particolare, il valore di 36 °C assume un significato storico: il precedente record mensile della serie climatologica di riferimento apparteneva infatti a un’epoca lontanissima, il settembre 1895. Dopo oltre 130 anni, quel primato è stato cancellato.

La giornata del 5 settembre 2026 entra così nella storia meteorologica del Piemonte con una combinazione decisamente insolita: temperature prossime ai 37 °C in pianura, 30 °C a 1.000 metri e nuovi record mensili nelle principali stazioni aeroportuali, oltre al primato assoluto di Torino per il mese di settembre.

E mentre l’estate meteorologica si è ormai conclusa, il Piemonte sta vivendo una giornata che, per valori termici, ha ancora tutto il sapore della piena estate.

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