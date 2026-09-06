A Beinette inaugurato il nuovo polo dell’infanzia dedicato a Piero Angela: alla cerimonia ha partecipato il figlio Alberto

BEINETTE – Mattinata di festa oggi a Beinette (CN) per l’inaugurazione del nuovo polo per l’infanzia dedicato al grande divulgatore Piero Angela. Presente alla cerimonia il figlio Alberto Angela, che in questi giorni si trova nel Cuneese essendo stato ieri ospite dell’Anima Festival, di cui ha concluso la rassegna con una lectio magistralis su Cesare.

La struttura del polo per l’infanzia, situata in piazza Salvo d’Acquisto, è stata realizzata grazie a un investimento di 5,5 milioni di euro dal PNRR. Integra in un unico spazio i servizi per la prima infanzia, la sezione primavera e la scuola dell’infanzia.

Nel suo discorso in occasione del taglio del nastro, Alberto Angela ha espresso apprezzamento per il progetto, definendo la struttura come una rampa di lancio per le nuove generazioni e un modo per dare continuità all’opera del padre.

All’evento hanno presenziato anche il sindaco Lorenzo Busciglio, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e vari rappresentanti della Regione e dell’amministrazione locale.

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