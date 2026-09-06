A Torino in migliaia per la “Run To Gaza”, in sostegno all’attività di Emergency e Medici senza frontiere

TORINO – Si parla di circa 3mila persone oggi presenti alla corsa/camminata “Run To Gaza” partita alle 9 di questa mattina dal parco del Valentino nel capoluogo piemontese.

La manifestazione, patrocinata dalla Città di Torino, è organizzata per sostenere l’attività umanitaria di Emergency e Medici senza frontiere (Msf) in Palestina, associazioni da tempo attive nell’area del Medio Oriente e nella Striscia.

Il percorso, di quattro chilometri, ha toccato i Murazzi per proseguire lungo corso San Maurizio e concludersi in piazza della Repubblica.

Tante le bandiere e gli striscioni a supporto del popolo palestinese. Alla partenza presenti 42 associazioni, comitati e organizzazioni, accanto a partiti e gruppi politici. C’erano anche diversi membri del consiglio comunale torinese, tra cui la vicepresidente Rossella Cioria.

Gli organizzatori sono Azeituna l’olivo di Torino, Arci, Uisp, Azeituna, Global sumud flotilla e Torino per Gaza. La giornata non finisce con la corsa: alle 18, il Bunker di via Paganini 0/200 ospita “Voice of Gaza”, una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco tanti artisti di generi diversi – world, elettronica, folk, afrobeat, rap, ritual – con la Palestina come comune denominatore.

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