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San Martino – San Rocco vince il Palio di Asti 2026: il Drappo a Dino Pes, alias “Velluto”
Dino Pes aveva già vinto il Palio nel 2019, per la Cattedrale
ASTI – Si è conclusa la finale del 751° Palio di Asti. Dopo una corsa combattutissima al traguardo arriva il “signor” Dino Pes, detto Velluto, per San Martino – San Rocco, con Excalibur.
In seguito a due partenze false il mossiere Andrea Calamassi aveva dato buona la terza mossa che ha visto la caduta dei fantini di San Pietro e Tanaro. San Martino San Rocco vince il Palio dopo 14 anni. Dino Pes invece aveva vinto il Palio di Asti nel 2019 per la Cattedrale.
Al vincitore è andato l’ambito drappo quest’anno realizzato dal maestro Marco Aru.
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