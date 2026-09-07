Cadavere decomposto trovato in un appartamento nel centro di Torino: è un anziano morto da giorni

TORINO – L’odore era insopportabile: è stato questo a far scattare l’allarme che ha portato alla scoperta di un cadavere in decomposizione, trovato in un appartamento.

La scoperta del cadavere

È avvenuto tutto nel pomeriggio di ieri, 6 settembre 2026, su via Garibaldi. Qui, in un appartamento al secondo piano del palazzo al civico 55, la scoperta del cadavere in decomposizione di un uomo: si tratta di un anziano.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dopo che un odore molto forte aveva invaso le scale dell’edificio, accentuato anche dalle elevate temperature di questi giorni.

Sul luogo il personale sanitario del 118 e la polizia di Stato. Presente anche il medico legale ha permesso di stabile che il decesso dell’uomo è avvenuto diversi giorni fa per cause naturali.

Si tratta dell’ennesima tragedia della solitudine, l’anziano viveva da solo e non aveva partenti.

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