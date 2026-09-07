Un uomo ipovedente minaccia un gesto estremo alla stazione di Torino Porta Susa: salvato dalla polizia

TORINO – Sono state determinanti la capacità di ascolto e la professionalità degli agenti della polizia ferroviaria: hanno permesso di sventare un gesto estremo nella stazione di Torino Porta Susa.

Cosa è successo

È stato un passante a segnalare agli agenti, impegnati nei servizi straordinari dell’operazione “Viaggiare Sicuri”, un uomo ipovedente che, in evidente stato di fragilità, manifestava l’intenzione di lasciarsi travolgere da un treno.

Gli operatori sono intervenuti immediatamente. L’agente, attraverso un dialogo pacato e rassicurante, è riuscito a conquistarne la fiducia. Determinante anche la presenza di Wolly, il cane guida dell’uomo, che ha favorito il racconto delle difficoltà vissute dopo la perdita della vista e del profondo senso di solitudine.

All’arrivo del personale sanitario, l’uomo ha inizialmente rifiutato il trasporto in ospedale, ma la poliziotta gli è rimasta accanto e lo ha convinto infine ad accettare spontaneamente le cure necessarie.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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