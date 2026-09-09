A Niella Belbo nasce Càbalun il Museo della pallapugno e degli sport sferistici

A Niella Belbo il 9 ottobre sarà inaugurato Càbalun il Museo della pallapugno e degli sport sferistici, uno spazio dedicato alla storia, al presente e al futuro di uno degli sport più amati del sud del Piemontespiti d’eccezione.

A inaugurare il museo sarà infatti il Principe Alberto II di Monaco, che visiterà l’Alta Langa durante il suo viaggio presso i Siti Storici Grimaldi di Monaco, insieme dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

La realizzazione del museo ha richiesto un investimento complessivo di 500 mila euro finanziato tramite il bando Stars della Fondazione Crc.

Negli spazi di Càbalun, il primo Museo della Pallapugno al mondo, i visitatori potranno ripercorrere la storia e l’evoluzione della pallapugno, e conoscere la cultura del territorio raccontato da scrittori come Cesare Pavese e Beppe Fenoglio.

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