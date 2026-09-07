A Torino registrata temperatura minima di +23.5 °C: mai una notte così calda nel mese di settembre

TORINO – In Piemonte si sta registrando un settembre davvero record: mai, come in questi giorni, si è vissuta una prima settimana di settembre così calda negli ultimi tre secoli.

Settembre da caldo record

Come aveva riportato il meteorologo Andrea Vuolo, si parla di zero termico che ha superato i 4.900 metri, picchi di temperatura massima oltre i 30 °C nelle località alpine a 1.000 metri di quota complice anche l’effetto foehn all’interno delle valli e prossimi ai 37 °C in pianura con numerosi primati di temperatura massima mensile da inizio rilevazioni.

Parliamo, prosegue Vuolo, di anomalie termiche positive fino a 8-10 °C rispetto alla medie climatologiche di riferimento per questo periodo dell’anno.

Il caldo continuerà a rimanere protagonista ancora fino a martedì pomeriggio, con le temperature massime che si manterranno diffusamente superiori ai +30 °C e possibili picchi fino a +33/35 °C, insieme a valori notturni generalmente compresi tra +18 e +23 °C sulle aree pianeggianti.

In attesa però di un possibile drastico cambiamento a partire da mercoledì, con il ritorno di qualche pioggia e temporali e soprattutto un marcato calo delle temperature che si riporteranno intorno alle medie del periodo, con la definitiva conclusione del caldo intenso ed eccezionale di questi giorni, conclude il meteorologo.

La notte più calda per Torino

Con una temperatura minima di +23.5 °C misurata presso la stazione Arpa Piemonte di Via della Consolata, il 7 settembre 2026 ha superato il precedente primato di +23.0 °C del 1 settembre 2024. Mai una notte così calda nel mese di settembre a Torino città dall’inizio delle rilevazioni termometriche.

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