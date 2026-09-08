18enne cade dal monopattino elettrico: grave al Cto di Torino per un trauma cranio-facciale

TORINO – La famiglia aveva lanciato l’allarme in serata, preoccupata perché il ragazzo non era ancora rientrato a casa. Poco dopo è arrivata la notizia del sinistro: il giovane, 18 anni, era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino elettrico.

La caduta è avvenuta nella prima serata di lunedì 7 settembre, all’incrocio tra via Tripoli e via Filadelfia, a Torino. Il ragazzo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del monopattino ed è caduto autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

A dare l’allarme erano stati proprio i familiari, che si erano rivolti alle forze dell’ordine dopo non averlo visto rientrare. Solo successivamente hanno saputo che il giovane era rimasto coinvolto nella caduta e che si trovava già in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno stabilizzato il 18enne prima di trasportarlo d’urgenza al Cto. I medici si sono riservati la prognosi a causa del grave trauma cranio-facciale riportato nella caduta.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare cosa abbia provocato la caduta.

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