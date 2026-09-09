Dall’11 al 13 settembre torna il Salone Auto Torino: ecco tutte le modifiche alla viabilità

TORINO – In piazza Castello e nelle aree limitrofe, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, tornerà il Salone Auto Torino. Per l’allestimento della manifestazione, fin da giovedì 10 settembre sono previste modifiche alla viabilità nella zona interessata.

Divieti di transito

Sarà disposto il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, per tutte le 24 ore, dalle ore 00.00 di giovedì 10 settembre alle ore 24.00 di domenica 13 settembre, in:

piazza Castello, tratto compreso tra via Verdi e viale I° Maggio;

via Palazzo di Città, tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;

via Garibaldi, tratto compreso tra piazza Castello e via XX Settembre;

viale I° Maggio;

Giardini Reali (area test drive);

vontroviale di corso San Maurizio, in direzione fiume Po, tratto compreso tra Rondò Rivella e via Rossini.

Nei giorni di apertura del Salone, il provvedimento di divieto di transito riguarderà inoltre:

piazza Castello, tratto di carreggiata compreso tra via Pietro Micca e via Po;

via Verdi, da piazza Castello a via Giovanni Virginio;

via Po, da piazza Castello a via Carlo Alberto;

via Pietro Micca, da piazza Castello a via XX Settembre;

nelle seguenti fasce orarie:

venerdì 11 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 20.30;

sabato 12 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 01.30 di domenica 13 settembre;

domenica 13 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 20.30.

Assi viabili consigliati

Per evitare le chiusure si consiglia l’utilizzo degli assi viabili di corso Regina Margherita, in entrambe le direzioni, e di corso Re Umberto, proseguendo poi da via Cernaia verso via XVIII Dicembre.

Trasporto pubblico

A seguito dello svolgimento del Salone Auto Torino, che determinerà la chiusura al traffico di piazza Castello e viale I° Maggio (Giardini Reali), venerdì 11 dalle ore 8.00 alle ore 20.30, sabato 12 dalle ore 8.00 a fine servizio e domenica 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 20.30, varieranno il servizio le linee:

7 – 13 – 13+ – 15 – 55 – 56 – STAR 2 – Venaria Express.

Inoltre, da inizio servizio di sabato 12 fino alle ore 1.30 di domenica 13 settembre, saranno deviate le seguenti linee della rete notturna Night Buster:

N4 ROSSA – N4B ROSSA – N10 GIALLA – W1 ARANCIONE – W15 ROSA – W15B ROSA – S4 AZZURRA – W60 ARGENTO.

Potenziamento metropolitana e linea 4

Sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sarà potenziato il servizio della metropolitana con 2 ulteriori treni a disposizione.

La linea 4 invece verrà potenziata domenica 13 settembre, dalle ore 11.30 alle ore 19.30, con 3 vetture aggiuntive che saranno a disposizione per il servizio.

Parcheggio Castello

Dalle ore 7.00 alle ore 20.30 di venerdì 11 e dalle ore 7.00 del 12 alle ore 20.30 del 13 settembre, saranno chiusi l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello.

I parcheggi Roma e San Carlo saranno in regolare servizio.

Variazioni linee tram e bus

Linea 7. Servizio sospeso.

Linea 13.

Direzione piazza Gran Madre: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione piazza Campanella: da piazza Vittorio Veneto angolo via Bava deviata in via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 13+.

Direzione lungo Po Cadorna: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, percorso normale.

Direzione piazza Statuto: da lungo Po Cadorna prosegue per corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 15.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II,corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 55.

Direzione corso Farini: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, percorso normale.

Linea 56.

Direzione largo Tabacchi: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, ponte Vittorio Emanuele I, percorso normale.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da piazza Vittorio Veneto deviata a destra per via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea Star 2.

Solo in direzione corso Bolzano: da via Po deviata in via Accademia Albertina, via dei Mille, via Andrea Doria, via Gramsci, via XX Settembre e, dopo via Pietro Micca, segue il percorso normale.

Venaria Express.

Direzione Reggia di Venaria: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso attuale.

Direzione Autostazione via Fiochetto: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Variazioni linee rete notturna Night Buster

Linee N4 – N4B ROSSA.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto dove effettua la fermata n. 478 – “Vittorio Veneto”.

Direzione Volpiano – Falchera: dalla fermata n. 478 “Vittorio Veneto quindi prosegue per via Bava, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linee N10 GIALLA – W1 ARANCIONE – W15 – W15B ROSA.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Cernaia deviata in piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzioni via Circonvallazione (Caselle) – piazza Robotti (Alpignano) – via Minghetti – via Brissogne: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino, via Cernaia, percorso attuale.

Linea S4 AZZURRA.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

Linea W60 ARGENTO.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Bertola angolo via Pietro Micca prosegue per via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale.

Direzioni via Claviere (Pianezza): da via Po deviata a sinistra per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, piazza Solferino – a sinistra per via Cernaia, percorso normale.