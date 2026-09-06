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Tiene l’ondata di calore in Piemonte: aumenta l’instabilità da domani ma le temperature rimangono elevate

Iniziato un settembre record per le temperature, e il caldo per ora non accenna a placarsi (fino a mercoledì). Attenzione al rischio incendi
Marco Lovisolo

Pubblicato

14 secondi fa

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PIEMONTEDopo una settimana di calore record in Piemonte, un marcato calo delle temperature non sarà immediato.

È vero che da domani Arpa prevede un progressivo aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane a causa del parziale cedimento del campo di alta pressione alle nostre latitudini, con rovesci e locali temporali all’interno delle vallate alpine e sulla fascia pedemontana adiacente. I rovesci si estenderanno martedì, quando nel corso del pomeriggio potrebbero interessare a carattere sparso anche le zone di pianura e collina centro-settentrionali. Tuttavia, si attendono ancora temperature ancora ben oltre le medie del periodo fino a martedì, seppur in calo rispetto ai picchi massimi raggiunti nella giornata di ieri.

Mutamento più deciso si avrà da mercoledì, con temporali localmente intensi e un drastico calo delle temperature.

Il bollettino Arpa per le ondate di calore segnala per domani la maggior parte delle province piemontesi ancora contrassegnate da allerta arancione per disagio bioclimatico moderato: ad Alessandria in particolare si raggiungeranno i 14 giorni consecutivi di caldo.

«Stiamo vivendo un periodo veramente incredibile sul nostro Piemonte: mai, come in questi giorni, si è vissuta una prima settimana di settembre così calda negli ultimi tre secoli» – scrive il meteorologo Andrea Vuolo – «Zero termico che ha superato i 4.900 metri, picchi di temperatura massima oltre i 30 °C nelle località alpine a 1.000 metri di quota complice anche l’effetto foehn all’interno delle valli e prossimi ai 37 °C in pianura con numerosi primati di temperatura massima mensile da inizio rilevazioni. Parliamo di anomalie termiche positive fino a 8-10 °C rispetto alla medie climatologiche di riferimento per questo periodo dell’anno»

Vuolo segnala anche che questa notte, a Torino centro, è stato sfiorato anche il record di temperatura minima più elevata per il mese di settembre con +22.7 °C, dietro soltanto ai +22.8 °C del 01/09/2005 e ai +23.0 °C del 01/09/2024.

Attenzione ancora al rischio incendi: per Arpa il territorio piemontese oggi è ancora “in giallo” per rischio medio, con l’Alessandrino e la parte più orientale della provincia di Asti che sono invece in arancione (rischio elevato). Da domani la situazione è comunque data in miglioramento, soprattutto nella parte nord del Piemonte.

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