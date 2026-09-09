Disperso mentre cerca funghi, il 66enne Agostino Spera trovato morto in un canale a Druogno

VCO – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Agostino Spera, l’uomo di 66 anni residente a Busto Arsizio (Varese) di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Il suo corpo privo di vita è stato individuato questa mattina all’interno di un canale nella zona dell’Alpe Campra, nel territorio comunale di Druogno, nel Verbano-Cusio-Ossola.

L’uomo si era incamminato nei boschi della Val Vigezzo per cercare funghi. Secondo le prime ricostruzioni, il 66enne sarebbe scivolato precipitando nel canale, un incidente che non gli ha lasciato scampo.

La macchina dei soccorsi si era attivata immediatamente mobilitando le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco e il Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza). Per perlustrare l’area impervia sono stati impiegati anche elicotteri, droni e unità cinofile, fino al tragico ritrovo della salma.

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