Gaglianico, tre arresti dopo un furto in appartamento: scoperti mentre si arrampicavano sul balcone

GAGLIANICO – Un poliziotto della Squadra Mobile di Biella, libero dal servizio, ha notato un furgone sospetto e ha permesso di fermare tre uomini subito dopo un furto in appartamento a Gaglianico.

È successo nella serata del 7 settembre. L’agente ha visto il mezzo aggirarsi tra le strade del paese e rallentare più volte davanti ad alcune villette. Poco dopo, due dei tre occupanti, con il volto coperto, sono scesi dal furgone e si sono diretti verso alcune abitazioni.

Il poliziotto ha quindi chiamato un collega della Squadra Mobile. I due hanno raggiunto il furgone, fermo in via Italia, trovando a bordo uno solo dei tre uomini. Gli altri due, nel frattempo, si erano arrampicati fino al balcone di un appartamento al secondo piano, utilizzando anche le tubature dell’edificio.

Gli agenti hanno continuato a tenere sotto controllo il furgone. Quando i due complici sono tornati, il mezzo è ripartito, ma la fuga è durata poco: i tre sono stati fermati dalla Polizia.

Nel furgone sono stati trovati cinque profumi di lusso e diversi capi di abbigliamento, per un valore di circa 1.750 euro, appena rubati da un’abitazione. Sequestrati anche diversi attrezzi da scasso e accessori utilizzati per coprire il volto.

La vittima ha riconosciuto subito la refurtiva, confermando che il materiale proveniva proprio dall’appartamento dello stabile in cui gli agenti avevano visto arrampicarsi i due uomini.

Durante gli accertamenti sono stati inoltre trovati gioielli e bigiotteria di possibile provenienza illecita.

Per i tre è scattato l’arresto per furto in concorso. Gli arresti sono stati convalidati nella mattinata del 9 settembre: per due degli indagati è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per il terzo è scattato il divieto di dimora nella provincia di Biella.

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