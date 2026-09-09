Magia al gusto di cioccolato: per l’autunno Pernigotti lancia le monete di Harry Potter

NOVI LIGURE – Il magico mondo di Hogwarts incontra la tradizione dolciaria italiana.

Pernigotti SpA, storico gruppo dolciario con sede a Novi Ligure, ha siglato una collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products per lanciare una nuova linea di prodotti a marchio Walcor ispirata alla celebre saga di Harry Potter.

La novità principale per la stagione autunno-inverno riguarda le inedite Monete di cioccolato al latte finissimo. Con un diametro di 40 mm, i dolciumi presentano dettagli incisi in rilievo che raffigurano due simboli chiave della saga: il Boccino d’Oro, la celebre sfera alata del Quidditch, e lo stemma ufficiale della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts con gli emblemi delle quattro Casate (Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero). Il prodotto sarà distribuito in confezioni a rete da 45 grammi.

Il debutto della linea è previsto sugli scaffali dei supermercati e punti vendita autorizzati a partire dal mese di ottobre.

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