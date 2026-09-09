CronacaTorinoTrasporti
Metropolitana di Torino ferma: è per verifiche di sicurezza
In corso verifiche di sicurezza
TORINO – Alcuni cittadini stanno segnalando disservizi nella metropolitana di Torino.
Sul sito GTT si legge infatti
Il servizio è temporaneamente sospeso per verifiche di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio.
La metropolitana risulta ferma e non si sa, al momento, quanto dureranno le verifiche.
Aggiornamento
Il servizio risulta temporaneamente sospeso nella tratta Porta Nuova – Bengasi. Sono stati attivati bus sostitutivi. La linea è regolarmente funzionante nella tratta Fermi – Porta Nuova.
Notizia in aggiornamento
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