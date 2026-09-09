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Metropolitana di Torino ferma: è per verifiche di sicurezza

In corso verifiche di sicurezza

Pubblicato

37 minuti fa

il

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TORINO – Alcuni cittadini stanno segnalando disservizi nella metropolitana di Torino.

Sul sito GTT si legge infatti

Il servizio è temporaneamente sospeso per verifiche di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio.

La metropolitana risulta ferma e non si sa, al momento, quanto dureranno le verifiche.

Aggiornamento

Il servizio risulta temporaneamente sospeso nella tratta Porta Nuova – Bengasi. Sono stati attivati bus sostitutivi. La linea è regolarmente funzionante nella tratta Fermi – Porta Nuova.

Notizia in aggiornamento

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