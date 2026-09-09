Perdita di acido fluoridrico alla Syensqo di Spinetta Marengo, emergenza chiusa dopo due ore

SPINETTA MARENGO – Una perdita di acido fluoridrico (HF) si è verificata questa mattina, mercoledì 9 settembre 2026, all’interno dello stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo, nell’Alessandrino. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando Arpa Piemonte è stata informata dell’emergenza interna in corso in uno dei reparti dell’impianto.

Le squadre interne dello stabilimento hanno immediatamente attivato le procedure previste per contenere la fuoriuscita, intervenendo attraverso l’abbattimento in acqua della sostanza. Intorno alle 5.50 è stato individuato il punto della perdita e, per incrementare le portate d’acqua utilizzate nel sistema di abbattimento, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

L’emergenza è rimasta circoscritta all’interno dello stabilimento. Alle 6.40 la stessa azienda ha dichiarato conclusa la fase di emergenza interna.

I controlli di Arpa: nessun superamento rilevato

Durante l’emergenza Arpa Piemonte ha seguito in tempo reale i dati provenienti dal sistema di monitoraggio per gli acidi installato presso la stazione di via Genova, a Spinetta Marengo. I rilevamenti hanno dato sempre esito negativo.

I tecnici dell’Agenzia hanno inoltre effettuato controlli direttamente nelle aree esterne dello stabilimento, utilizzando fiale, strumentazione portatile e procedendo al prelievo di campioni d’aria attraverso canister.

Le misurazioni eseguite con gli strumenti portatili hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale. Al momento, quindi, non sono stati rilevati valori di acido fluoridrico nelle aree esterne al di sopra della soglia individuabile dagli strumenti utilizzati.

«La dispersione contenuta grazie all’abbattimento in acqua»

Secondo quanto riferito da Arpa Piemonte, a contribuire al contenimento della dispersione della sostanza sono state sia le condizioni meteorologiche presenti durante l’evento sia i sistemi di abbattimento messi in funzione dall’azienda.

L’acido fluoridrico è infatti una sostanza altamente solubile in acqua e l’intervento immediato delle squadre interne, con il successivo potenziamento delle portate di abbattimento grazie ai Vigili del Fuoco, ha permesso di contenere la situazione.

La verifica, tuttavia, non è ancora conclusa. I campioni di aria raccolti dai tecnici di Arpa saranno inviati nel corso della giornata ai laboratori dell’Agenzia, dove verranno sottoposti ad analisi.

Soltanto al termine degli accertamenti di laboratorio sarà quindi possibile disporre di un quadro analitico completo dell’eventuale presenza di sostanze nell’aria durante l’evento.

Per il momento, l’emergenza interna dichiarata dalla Syensqo è conclusa e i controlli effettuati all’esterno dello stabilimento non hanno evidenziato concentrazioni rilevabili di acido fluoridrico.

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