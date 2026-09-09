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Piemonte devastato dagli incendi: dall’11 settembre stop allo stato di massima pericolosità

Lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi era stato dichiarato su tutto il territorio piemontese a partire dall’8 luglio 2026

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TORINO – Una estate difficile per la nostra regione, colpita da numerosi incendi che hanno devastato interi ettari di boschi.

Per approfondire:

Chiuso lo stato di massima pericolosità

Ora la Regione Piemonte ha disposto la chiusura dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da venerdì 11 settembre 2026.

Il provvedimento è stato adottato con la Determinazione dirigenziale n. 1725 del 9 settembre 2026, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale regionale di Arpa Piemonte e del settore Protezione civile della Regione, dalle quali emerge che non sussistono più, allo stato attuale, le condizioni di rischio di massima pericolosità per gli incendi boschivi e alla loro propagazione.

Con la cessazione dello stato di massima pericolosità vengono quindi meno, dall’11 settembre, gli specifici divieti previsti dalla normativa regionale per questa fase di rischio, tra i quali quelli relativi all’accensione di fuochi e di fuochi pirotecnici entro cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi.

Lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi era stato dichiarato su tutto il territorio piemontese a partire dall’8 luglio 2026.

Le dichiarazioni di Marco Gabusi

Il miglioramento delle condizioni sul territorio regionale ci consente di chiudere lo stato di massima pericolosità e di superare le particolari restrizioni che erano state introdotte per tutelare il nostro patrimonio boschivo e la sicurezza delle persone. È una notizia attesa anche da molti Comuni e dalle comunità che in queste settimane stanno organizzando feste e manifestazioni.

La cessazione dello stato di massima pericolosità consente il venir meno degli specifici divieti legati a questa fase, compreso quello relativo ai fuochi pirotecnici nelle aree interessate dalla normativa. Questo non significa, naturalmente, abbassare l’attenzione: prudenza e responsabilità devono accompagnare ogni iniziativa e devono sempre essere rispettate tutte le altre disposizioni e prescrizioni vigenti.

ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi.

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