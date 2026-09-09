TorinoTrasporti
Problemi alla linea elettrica nel nodo di Milano, disagi per i treni diretti a Torino
Circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica
TORINO – Lasciato alle spalle lo sciopero ferroviario che si è tenuto nella giornata di ieri, 8 settembre, permangono ancora i disagi per i viaggiatori.
Come fa sapere Trenitalia, la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nel nodo di Milano.
I treni alta velocità e regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti.
Treni alta velocità oggetto di variazione:
- FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:55): il treno oggi ferma a Milano Certosa anziché a Milano Porta Garibaldi.
I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
- FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00): il treno oggi ferma a Milano Certosa anziché a Milano Porta Garibaldi.
I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
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