Ragazze inseguono i ladri che hanno appena derubato l’amica: arrestati due uomini a Torino

TORINO – Una azione rapida e una descrizione dettagliata fornita dalla vittima hanno permesso agli agenti della polizia di Stato di arrestare, a Torino, due uomini di 28 e 21 anni con l’accusa di furto con strappo in concorso.

Cosa è successo

I fatti risalgono alle prime ore del mattino. La vittima si trovava in compagnia di alcune amiche quando è stata avvicinata da due uomini nei pressi di Lungo Dora Firenze. Uno dei due le ha strappato di mano la borsa prima di fuggire a tutta velocità insieme al complice.

La giovane e le amiche non si sono arrese subito e hanno tentato di inseguirli fino all’incrocio con via Pisa. Dopo averne perso momentaneamente le tracce, le ragazze sono riuscite a scorgere nuovamente i due sospettati nelle aree verdi lungo il corso del fiume Dora. Nel frattempo, la vittima ha provato a rintracciare il proprio smartphone, riuscendo a recuperare soltanto alcuni documenti personali abbandonati a poca distanza.

Immediata la chiamata al numero di emergenza: la centrale operativa ha inviato sul posto una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Una volta acquisiti i dettagli sull’accaduto e sulle caratteristiche fisiche e abbigliamento dei fuggitivi, i poliziotti si sono messi alla ricerca dei due sospettati, rintracciandoli e fermandoli poco distante.

Le perquisizioni nelle zone limitrofe hanno consentito di recuperare la refurtiva: la borsa, il telefono cellulare, il bancomat e la tessera sanitaria della vittima. Ricostruita la dinamica dei fatti, per i due giovani è scattato l’arresto e sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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