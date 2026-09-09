Sant’Anna di Vinadio, ricerche per una donna di 70 anni scomparsa dopo un’escursione

VINADIO – Sono in corso in alta Valle Stura le ricerche di una donna di 70 anni, uscita di casa due giorni fa per un’escursione e non ancora rientrata.

La donna si era diretta a Sant’Anna di Vinadio, dove avrebbe dovuto intraprendere il percorso del giro dei laghi. La sua auto è stata ritrovata nella zona, ma di lei non ci sono ancora notizie.

A dare l’allarme è stato oggi il fratello, che non riusciva più a mettersi in contatto con la donna. Sono così scattate le ricerche, alle quali partecipano i Vigili del Fuoco, con il nucleo Saf e l’elicottero Drago, il Soccorso Alpino e le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

A preoccupare i soccorritori è anche il peggioramento delle condizioni meteo che potrebbe rendere più difficili le operazioni di ricerca.

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