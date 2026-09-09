Torino, dal 14 settembre la linea 4 torna sull’intero percorso tra Mirafiori Drosso e Falchera

TORINO – Da lunedì 14 settembre, con la ripresa delle scuole, la linea 4 tornerà a percorrere l’intero tracciato, da Falchera a strada del Drosso, utilizzando i nuovi tram Hitachi Rail ad alta capacità.

La novità è resa possibile dal nuovo anello di ritorno di via delle Querce, a Falchera, che permette ai tram monodirezionali di invertire la marcia al capolinea e ripartire nella direzione opposta. L’infrastruttura è stata presentata oggi con un viaggio di prova a bordo di uno dei nuovi mezzi, al quale hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, l’ad di GTT Guido Mulè e il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.

I nuovi tram della serie 8000 sono lunghi 28 metri, possono trasportare fino a 200 passeggeri, hanno il pianale completamente ribassato, l’aria condizionata e due posti riservati alle carrozzine per persone con disabilità. Il loro impiego sulla linea 4 permetterà di aumentare la capacità e migliorare comfort e accessibilità.

L’intervento, progettato da Infra.To, ha previsto la realizzazione di un nuovo binario singolo per l’anello, uno scambio a radiofrequenza e una nuova rete elettrica di contatto. Sono stati inoltre rifatti alcuni tratti di binario e installate nuove traverse per ridurre le vibrazioni. I lavori hanno riguardato anche la gestione delle acque piovane, con una nuova trincea drenante.

Riqualificate anche le fermate e gli spazi intorno al capolinea. Sono state sistemate pensiline e paline, mentre in via delle Querce sono stati riorganizzati gli spazi pedonali e il percorso ciclabile. Riasfaltate anche via delle Querce, via dei Faggi e via dei Tigli, dove è stato rifatto il marciapiede. Entro ottobre è prevista la sistemazione a verde della rotonda centrale del capolinea.

“Con i nuovi tram ad alta capacità sulla linea 4 investiamo sulla qualità del trasporto pubblico e sui collegamenti tra i quartieri e il centro”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. Per l’assessora Chiara Foglietta, il nuovo anello “permette di utilizzare i tram Hitachi sull’intero percorso proprio quando, con la riapertura delle scuole, torna a crescere la domanda di mobilità”.

La linea 4 si sviluppa per 18 chilometri, con circa 380 corse al giorno e 1,6 milioni di chilometri percorsi ogni anno. Nelle ore di punta può arrivare a una frequenza di un tram ogni quattro minuti e trasporta oltre 65 mila passeggeri al giorno.

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