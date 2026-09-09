Voucher scuola, entro l’inizio dell’anno scolastico tutti i beneficiari riceveranno le credenziali per l’attivazione

PIEMONTE – Dopo le segnalazioni di alcune famiglie che non avevano ancora ricevuto le credenziali per utilizzare il Voucher Scuola 2026-27, la Regione Piemonte ha chiesto chiarimenti al gestore del servizio, CIRFOOD S.C., che opera insieme a Valyouness.

Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre sono state così reinviate 10.500 email agli utenti che risultavano non aver ancora effettuato il primo accesso alla piattaforma.

Il gestore ha assicurato alla Regione che tutti i beneficiari potranno registrarsi sulla web app Valyouness e utilizzare il voucher entro l’inizio dell’anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni per risolvere eventuali problemi ancora presenti.

Non c’è comunque fretta per utilizzare il contributo: il termine per effettuare gli acquisti è fissato a marzo 2027.

La Regione invita inoltre chi ha già inviato una segnalazione o avviato la procedura per recuperare la password a non ripetere l’operazione. Le richieste già presentate sono infatti in fase di gestione e l’invio di segnalazioni multiple potrebbe rallentare il lavoro degli operatori. L’invito è quindi a seguire esclusivamente le indicazioni delle fonti ufficiali.

Intanto prosegue anche l’accreditamento dei negozi che accettano il Voucher Scuola. Sono già circa 900 i punti vendita fisici aderenti, tra cartolerie e grandi catene della distribuzione. Gli esercenti possono rivolgersi a Valyouness per ricevere assistenza.

“Regione Piemonte continuerà a seguire le operazioni insieme al gestore fino alla risoluzione delle segnalazioni”, assicura la Direzione Istruzione e Formazione, “con l’obiettivo di garantire che ogni famiglia beneficiaria possa ricevere e utilizzare concretamente il proprio Voucher Scuola”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese