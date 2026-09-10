Dal tribunale di Torino arriva la condanna per Glovo: assunzione dei rider a tempo pieno e indeterminato

TORINO – Assunzioni a tempo pieno e indeterminato e retribuzione anche dei tempi di attesa: è quanto il tribunale di Torino ha ordinato a Glovo, la multinazionale di corrieri per le consegne a domicilio.

I rider, come riporta Rai News, andranno quindi assunti con “rapporto di lavoro subordinato” a “tempo pieno e indeterminato”. Per il giudice, inoltre, occorre pagare adeguatamente anche i tempi di attesa fuori da ristoranti e negozi e non solo, come avvenuto fino a oggi, quelli di effettiva consegna.

Sono almeno 26mila i rider della piattaforma e, con questa sentenza che segna una svolta storica, potrebbero essere assunti come lavoratori dipendenti e non più impiegati come liberi professionisti.

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