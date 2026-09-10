Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 10 settembre 2026: i numeri vincenti

Estrazione del Lotto e del SuperEnalotto con un jackpot stellare da 222,400 milioni di euro quella di oggi, giovedì 10 settembre. Con un montepremi tra i più alti di sempre che continua a salire concorso dopo concorso, la sestina vincente vale una cifra da capogiro.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 10 settembre 2026:

BARI 31 54 14 69 11

CAGLIARI 52 41 56 44 34

FIRENZE 22 13 70 3 26

GENOVA 58 84 23 66 26

MILANO 36 61 25 16 54

NAPOLI 6 67 19 18 10

PALERMO 86 87 64 11 2

ROMA 20 32 81 1 72

TORINO 27 61 30 88 68

VENEZIA 24 61 29 34 7

Nazionale: 71 87 37 41 75

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 10 settembre sono:

6 – 13 – 14 – 20 – 22 – 24 – 27 – 31 – 32 – 36 – 41 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61 – 67 – 84 – 86 – 87

Numero oro: 31

Doppio oro: 31 – 54

Extra: 3 – 11 – 16 – 18 – 19 – 23 – 25 – 29 – 30 – 44 – 64 – 66 – 69 – 70 – 81

I numeri del Superenalotto del 10 settembre 2026:

La combinazione vincente è: 02 – 17 – 39 – 59 – 63 – 89

Il numero Jolly è: 62

Il numero Superstar è: 62

Il Jackpot del Superenalotto: 222,400 milioni di euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 11 settembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Bari 67 (manca da 163 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 121 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 95 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 93 estrazioni)

Firenze 24 (manca da 90 estrazioni)

Palermo 13 (manca da 90 estrazioni)

Bari 21 (manca da 88 estrazioni)

Bari 12 (manca da 85 estrazioni)

Torino 25 (manca da 84 estrazioni)

Roma 13 (manca da 79 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell’11 settembre:

48 (manca da 72 estrazioni) – 5 (da 63) – 35 (da 49) – 87 (da 48) – 81 (da 47) – 30 (da 37)

I simboli estratti al Simbolotto

22 balestra

40 quadro

21 lupo

28 ombrello

19 risata

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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