MeteoPiemonte
Forti temporali e nubifragi sul Piemonte, ancora allerta gialla
Ancora allerta gialla per temporali
TORINO – Come avevamo anticipato, sul Piemonte sono arrivate piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature massime.
In alcune località si sono abbattuti violenti nubifragi: intorno alle 11:15 a Scalenghe (TO) si è registrata pioggia intensa accompagnata da forti raffiche di vento lineari (come si vede anche nel video riportato a fine articolo). Temperature in drastica diminuzione, fino a 8-10 °C in meno di ieri alla stessa ora. Nubifragio anche a Carmagnola.
Ancora allerta gialla
Arpa Piemonte ha diramato una allerta gialla per temporali anche per la giornata di domani, valida solo per le zone G e H.
Secondo le previsioni meteo, oggi maltempo abbastanza diffuso con temporali localmente forti associati a raffiche di vento, soprattutto sulle pianure tra Cuneese, Torinese e Novarese; altrove fenomeni meno intensi o solo di passaggio. Domani mattina temporali ancora intensi sull’Appennino ma in generale attenuazione; nel pomeriggio nuova instabilità moderata.
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