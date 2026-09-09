Forti temporali e nubifragi sul Piemonte, ancora allerta gialla

TORINO – Come avevamo anticipato, sul Piemonte sono arrivate piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature massime.

In alcune località si sono abbattuti violenti nubifragi: intorno alle 11:15 a Scalenghe (TO) si è registrata pioggia intensa accompagnata da forti raffiche di vento lineari (come si vede anche nel video riportato a fine articolo). Temperature in drastica diminuzione, fino a 8-10 °C in meno di ieri alla stessa ora. Nubifragio anche a Carmagnola.

Ancora allerta gialla

Arpa Piemonte ha diramato una allerta gialla per temporali anche per la giornata di domani, valida solo per le zone G e H.

Secondo le previsioni meteo, oggi maltempo abbastanza diffuso con temporali localmente forti associati a raffiche di vento, soprattutto sulle pianure tra Cuneese, Torinese e Novarese; altrove fenomeni meno intensi o solo di passaggio. Domani mattina temporali ancora intensi sull’Appennino ma in generale attenuazione; nel pomeriggio nuova instabilità moderata.



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