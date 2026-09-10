Saetta McQueen arriva al MAUTO di Torino: la star di Cars in mostra per i 20 anni del film

TORINO – Saetta McQueen arriva a Torino. A vent’anni dall’uscita del primo film della saga Cars: Motori Ruggenti, il celebre protagonista della serie Disney Pixar sarà esposto al Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO), dove dal 10 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 sarà possibile incontrare la matricola più promettente della storia della Piston Cup.

L’occasione è legata anche alla nuova uscita nelle sale italiane di Cars: Motori Ruggenti – 20 anni, prevista per il 17 settembre. Il MAUTO ha scelto di celebrare l’anniversario portando uno dei personaggi più riconoscibili del cinema d’animazione proprio nel cuore della sua collezione di automobili.

Saetta McQueen accanto alle auto da corsa del MAUTO

Nella Sala Formula, tra le vetture da competizione della collezione del museo, trova spazio un allestimento speciale dedicato all’universo Disney e Pixar.

Al centro c’è una vettura da corsa rossa con il numero 95, immediatamente riconoscibile come Saetta McQueen, il pilota protagonista della trilogia cinematografica che ha conquistato intere generazioni di spettatori.

L’esposizione crea così un particolare dialogo tra due mondi apparentemente lontani: da una parte la storia reale dell’automobile e delle competizioni, raccontata attraverso le vetture conservate dal MAUTO; dall’altra l’immaginario cinematografico di Cars, con le automobili trasformate in personaggi e protagoniste di una storia capace di parlare soprattutto ai più giovani.

L’obiettivo è trasformare la visita in un’esperienza da condividere in famiglia, mettendo insieme cinema, cultura popolare e storia dell’automobile.

Un percorso dedicato anche alle scuole

Il progetto non è rivolto soltanto alle famiglie. Il MAUTO ha previsto anche un’attività specifica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Una visita guidata accompagnerà le classi alla scoperta delle principali auto da corsa della collezione del museo, partendo dalla storia delle competizioni automobilistiche per arrivare all’universo fantastico di Cars e al suo protagonista.

Un modo per utilizzare un personaggio conosciuto dai bambini come punto di partenza per raccontare anche la storia vera delle automobili, delle corse e dell’evoluzione delle vetture da competizione.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Disney Italia e prevede, oltre all’esposizione di Saetta McQueen, un programma di proiezioni e appuntamenti dedicati a bambini e adulti.

Gli appuntamenti al MAUTO

Il calendario degli eventi comincia a settembre e prosegue fino a dicembre.

Sabato 19 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, è in programma un workshop gratuito con un artista Disney, realizzato in collaborazione con Giunti.

Un secondo workshop si terrà sabato 17 ottobre, sempre dalle 10.30 alle 12.30, mentre un terzo appuntamento è previsto sabato 14 novembre, alla stessa ora.

Non mancheranno le proiezioni dei tre film della saga:

domenica 25 ottobre alle 16: Cars: Motori Ruggenti;

domenica 22 novembre alle 16: Cars 2;

domenica 13 dicembre alle 16: Cars 3.

Saetta McQueen resterà invece protagonista della Sala Formula del MAUTO per tutta la durata dell’iniziativa, dal 10 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Per il museo torinese sarà anche un modo per raccontare l’automobile attraverso un linguaggio diverso dal consueto: quello del cinema d’animazione, capace di trasformare una macchina da corsa con il numero 95 in uno dei personaggi più popolari dell’immaginario contemporaneo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese