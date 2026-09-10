Mezzo metro d’acqua ad Asti dopo i temporali di ieri, allagamenti anche nel Torinese – FOTO e VIDEO

ASTI – Una giornata di violenti temporali quella di ieri in Piemonte, soprattutto nel tardo pomeriggio/sera. Colpiti in particolare il Torinese, con accumuli che hanno superato localmente i 100 mm, l’Alessandrino e l’Astigiano, dove sono stati numerosi gli allagamenti.

Ad Asti un violentissimo nubifragio con oltre 50 mm di pioggia caduti in serata, con raffiche di vento fino a 70 km/h e intensa attività elettrica. Forti i disagi generati: come mostrano le immagini diffuse sui social, la città si è allagata in poco tempo: corso Alba e zona cimitero, via Cavour e piazza Catena si presentavano così ieri sera, con veri e propri torrenti d’acqua per le strade.







Gli allagamenti non sono mancati anche nel Torinese, come a Volvera, a Rivoli e a La Cassa Ceronda, località dove si sono registrati i picchi massimi di acqua caduta (quasi 120 mm).

Nel pomeriggio di oggi si potranno riattivare nuovi rovesci e temporali sparsi dalle aree alpine e pedemontane, anche di forte intensità, che si dovrebbero esaurire in serata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese