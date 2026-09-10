CronacaVerbano Cusio Ossola
Trovato senza vita in un dirupo sull’Alpe Camasca il cercatore di funghi Ernesto Quargentan
Era uscito di casa ieri per svolgere la sua attività ma non ha fatto rientro dopo la giornata fuori: la famiglia ha allertato i soccorsi
QUARNA SOTTO – Ancora un cercatore di funghi trovato morto nelle zone alpine del Verbano-Cusio-Ossola. Si sono infatti concluse tragicamente con il ritrovamento del cadavere nella serata di ieri le ricerche di Ernesto Quargnentan, classe 1941. Cercatore di funghi, residente a Malnate (VA), l’uomo era disperso nella zona dell’Alpe Camasca: è stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo, nel territorio di Quarna Sotto (VB).
L’allarme era scattato proprio ieri, quando l’anziano, uscito al mattino per raccogliere funghi, non aveva fatto rientro. Preoccupati per il mancato ritorno, i familiari avevano chiesto l’intervento dei soccorsi.
Era stata quindi attivata la stazione di Omegna (VB) del soccorso alpino e speleologico piemontese, e nella zona dell’Alpe Camasca erano confluite diverse squadre impegnate nelle ricerche. Determinante per indirizzare i soccorritori verso la zona in cui si trovava il disperso è stato l’utilizzo dell’Imsi Catcher in dotazione al Sagf, strumento che consente di localizzare dispositivi telefonici.
Hanno partecipato alle ricerche e al recupero del corpo anche i vigili del fuoco e la protezione civile locale.
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