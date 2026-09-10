Trovato senza vita in un dirupo sull’Alpe Camasca il cercatore di funghi Ernesto Quargentan

QUARNA SOTTO – Ancora un cercatore di funghi trovato morto nelle zone alpine del Verbano-Cusio-Ossola. Si sono infatti concluse tragicamente con il ritrovamento del cadavere nella serata di ieri le ricerche di Ernesto Quargnentan, classe 1941. Cercatore di funghi, residente a Malnate (VA), l’uomo era disperso nella zona dell’Alpe Camasca: è stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo, nel territorio di Quarna Sotto (VB).

L’allarme era scattato proprio ieri, quando l’anziano, uscito al mattino per raccogliere funghi, non aveva fatto rientro. Preoccupati per il mancato ritorno, i familiari avevano chiesto l’intervento dei soccorsi.

Era stata quindi attivata la stazione di Omegna (VB) del soccorso alpino e speleologico piemontese, e nella zona dell’Alpe Camasca erano confluite diverse squadre impegnate nelle ricerche. Determinante per indirizzare i soccorritori verso la zona in cui si trovava il disperso è stato l’utilizzo dell’Imsi Catcher in dotazione al Sagf, strumento che consente di localizzare dispositivi telefonici.

Hanno partecipato alle ricerche e al recupero del corpo anche i vigili del fuoco e la protezione civile locale.

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