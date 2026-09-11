Buttigliera Alta, anziana trovata priva di sensi in casa: trasportata all’ospedale di Rivoli in codice rosso

BUTTIGLIERA ALTA – Paura nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, a Buttigliera Alta, dove una donna di circa 80 anni è stata trovata priva di conoscenza nella propria abitazione dopo una caduta.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Per permettere al personale sanitario di entrare rapidamente nell’alloggio è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione.

Una volta entrati, i sanitari del 118 hanno trovato la donna a terra e hanno iniziato le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che l’équipe medica ha dovuto intubarla prima di procedere al trasferimento in ospedale.

L’80enne è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale di Rivoli in codice rosso.

Restano da chiarire le cause della caduta. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una possibile emorragia cerebrale, ma saranno gli accertamenti medici a stabilire cosa sia accaduto.

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