Derthona Basket ha presentato la nuova Brand Identity e la Supercoppa 2026 alla Nova Arena il 19 e 20 settembre

TORTONA – Derthona Basket ha presentato la nuova Brand Identity della società: un sistema visivo costruito sulla storia della città di Tortona, sui suoi simboli e sull’ambizione di consolidare il proprio spazio nel basket europeo.

“Radicati nella storia. Pronti al futuro”. È il principio sul quale si costruisce l’intera Brand Identity. Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra il Club, la città e la comunità, traducendo questa relazione in un linguaggio capace di vivere con la stessa coerenza sulla squadra, negli spazi della Cittadella dello Sport, sui media, sulle piattaforme digitali, nel merchandising e in ogni punto di contatto con tifosi, partner e territorio. Il nuovo sistema identitario si costruisce intorno a tre elementi fondamentali: il Leone, la Rosa e Derthona Display.

Nella Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa LBA SisalClub 2026, che aprirà la stagione sportiva 2026-27 e si svolgerà alla Nova Arena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre.

L’intera Supercoppa LBA SisalClub 2026 sarà visibile in modalità free su LBATV, in pay tv su Sky Sport Basket e in chiaro su CIELO, offrendo così agli appassionati diverse possibilità per seguire tutte le partite della competizione.

Il calendario della Supercoppa 2026

Semifinali – Sabato 19 settembre 2026

Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia ore 17.00

Armani Olimpia Milano – Virtus Bologna ore 19.45

Finale Domenica 20 settembre 2026 ore 17.00

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