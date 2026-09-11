Meteo Piemonte, weekend per lo più assolato: temperature in salita con picchi che sfiorano i 30°C

PIEMONTE – Il tempo torna a migliorare in Piemonte, con giornate in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, tra oggi e domani sarà ancora possibile qualche passaggio nuvoloso, ma la situazione è destinata a diventare più stabile.

Il miglioramento sarà più evidente da sabato pomeriggio, quando il cielo tornerà a essere in gran parte sereno. Le temperature minime resteranno vicine ai valori tipici del periodo, mentre le massime inizieranno a salire.

Da domenica il clima sarà più caldo, con le temperature che localmente potranno arrivare a sfiorare i 30 gradi.

In sintesi, dopo qualche nuvola tra oggi e domani, il weekend porterà sole e temperature in aumento, soprattutto nella giornata di domenica.

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