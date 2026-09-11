SFR Piemonte: come funziona il Servizio Ferroviario Regionale

TORINO – Il Servizio Ferroviario Regionale del Piemonte, comunemente indicato con l’acronimo SFR, è il sistema che organizza in modo unitario e coordinato i treni regionali che attraversano il territorio piemontese. Nato con il cambio di orario del dicembre 2012, l’SFR è oggi uno degli assi portanti della mobilità pubblica su ferro della regione, complementare al Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) che serve invece l’area urbana e metropolitana di Torino.

Cos’è e a cosa serve

L’obiettivo dell’SFR è duplice: da un lato favorire collegamenti rapidi tra i principali poli regionali ed extraregionali, dall’altro garantire una capillare distribuzione dei viaggiatori verso tutte le altre località piemontesi toccate dalla ferrovia. Il sistema è gestito dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, l’ente pubblico che pianifica e coordina il trasporto pubblico locale in Piemonte.

Nel complesso, la rete dell’SFR si sviluppa su 4 linee Regionali Veloci e 16 linee Regionali, per un totale di 217 stazioni servite in tutta la regione.

Le due categorie di treni

Il servizio si articola in due classi principali:

Treni Regionali Veloci (RV) – collegano i principali centri del Piemonte con i capoluoghi delle regioni limitrofe, in particolare Milano, Genova e Savona. Sono pensati per offrire tempi di percorrenza competitivi, con un’organizzazione cadenzata e orari regolari; in linea di massima fermano nei capoluoghi di provincia e nei nodi di interscambio con altri servizi ferroviari.

Treni Regionali (R) – assicurano invece la distribuzione capillare dei passeggeri, collegando tra loro tutte le stazioni a partire dai poli principali, generalmente con cadenzamento orario o biorario.

Tra le relazioni RV più utilizzate figurano Torino–Milano, Torino–Genova, Torino–Cuneo e Torino–Savona. Quest’ultime due, pur avendo un cadenzamento biorario, si combinano tra loro in modo da garantire un servizio orario nella tratta comune tra Torino e Fossano.

La struttura della rete: area nord e area sud

La rete SFR può essere idealmente divisa in due macro-aree.Nell’area nord, il servizio ruota attorno ai collegamenti RV Torino–Milano, con i nodi principali di Chivasso, Santhià e Novara. Qui operano anche i treni Regionali Domodossola–Milano, complementari ai servizi RE della vicina Lombardia. Nell’area sud, il sistema è organizzato attorno ai RV Torino–Cuneo e Torino–Savona, con interscambi a Fossano e Cuneo verso le linee per Limone–Ventimiglia (in direzione Nizza) e per Ceva–San Giuseppe di Cairo. I collegamenti RV Torino–Genova, a cadenzamento orario, realizzano invece importanti nodi di scambio ad Asti (verso Acqui) e ad Alessandria, da cui si dirama la rete verso Acqui-Savona, Arquata, Casale-Chivasso e Voghera.

Tra le altre linee regionali che compongono il sistema si possono citare, a titolo di esempio, Ivrea–Chivasso–Novara, Santhià–Biella–Novara, Novara–Alessandria, Novara–Arona, Novara–Domodossola, Fossano–Cuneo–Limone, Chivasso–Casale–Alessandria e Asti–Acqui.

Chi gestisce il servizio

I treni dell’SFR sono operati principalmente da Trenitalia, mentre alcune relazioni transfrontaliere sono garantite da BLS, come il collegamento RE Domodossola–Iselle–Briga–Berna, e da altri operatori regionali su tratte specifiche, come la Cuneo–Saluzzo–Savigliano.

L’infrastruttura ferroviaria piemontese, per la gran parte della rete, è di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce anche il ruolo di Station Manager nelle stazioni. Fanno eccezione alcune linee su cui la Regione Piemonte ha competenze dirette, come la Torino–Ceres e la Settimo–Pont, concesse a GTT, e la Novara–Turbigo, concessa a Trenord.

Biglietti e tariffe

In Piemonte il sistema di bigliettazione elettronica di riferimento è la Carta BIP (Biglietto Integrato Piemonte), su cui è possibile caricare abbonamenti settimanali, carnet e altri titoli di viaggio validi sull’SFR e sugli altri servizi di trasporto pubblico regionale.

Per chi viaggia con la bicicletta è previsto un sovrapprezzo sul biglietto ordinario: un supplemento di 3,50 euro, valido 24 ore dalla convalida, oppure l’acquisto di un biglietto aggiuntivo a tariffa intera. I gruppi di almeno 10 persone che viaggiano insieme sullo stesso treno e per la stessa tratta possono invece usufruire di una riduzione del 10% sul prezzo del biglietto singolo, valida sia in prima che in seconda classe e cumulabile con le agevolazioni per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Dove trovare orari e informazioni aggiornate

Per orari, eventuali modifiche di circolazione, linee sospese e informazioni in tempo reale, il punto di riferimento ufficiale è il sito sfrpiemonte.it, che ha sostituito le precedenti pagine dedicate al servizio. Il sito raccoglie anche le comunicazioni relative a bus sostitutivi e variazioni di percorso, come già avvenuto in passato per la linea Torino–Ceres.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese