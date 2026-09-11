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CronacaTorino

Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco: salvato dai carabinieri a Nichelino

Dopo una lunga opera di mediazione, i militari sono riusciti a convincerlo a desistere

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NICHELINO – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, a Nichelino, dove un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco nella zona dei giardinetti di via del Pascolo.

Per approfondire:

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un padre separato che avrebbe manifestato il proprio disagio per le difficoltà legate alla possibilità di vedere più spesso i figli. La situazione è diventata ancora più delicata quando l’uomo ha impugnato un accendino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Moncalieri, i vigili del fuoco del distaccamento Torino Lingotto e il personale del 118 di Azienda Zero. Dopo una lunga opera di mediazione, i militari sono riusciti a convincerlo a desistere.

L’uomo ha lasciato cadere l’accendino ed è stato affidato ai sanitari, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. L’intervento si è così concluso senza conseguenze gravi.

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