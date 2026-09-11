Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco: salvato dai carabinieri a Nichelino

NICHELINO – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, a Nichelino, dove un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco nella zona dei giardinetti di via del Pascolo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un padre separato che avrebbe manifestato il proprio disagio per le difficoltà legate alla possibilità di vedere più spesso i figli. La situazione è diventata ancora più delicata quando l’uomo ha impugnato un accendino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Moncalieri, i vigili del fuoco del distaccamento Torino Lingotto e il personale del 118 di Azienda Zero. Dopo una lunga opera di mediazione, i militari sono riusciti a convincerlo a desistere.

L’uomo ha lasciato cadere l’accendino ed è stato affidato ai sanitari, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. L’intervento si è così concluso senza conseguenze gravi.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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