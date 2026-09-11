Con la sua auto si scontra con un tir a San Benigno Canavese: muore una 55enne

SAN BENIGNO CANAVESE – Non c’è stato scampo per una 55enne deceduta nel primo pomeriggio di oggi in un grave scontro stradale sulla Sp87, a San Benigno Canavese (TO). La donna viaggiava su una Fiat Panda, attorno alle 14.30, quando, secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio di uno pneumatico ha fatto perdere il controllo al conducente di un tir, che percorreva la provinciale nel senso opposto. Ne è seguito uno scontro frontale: dopo l’impatto, l’auto ha finito la propria corsa nel prato a bordo carreggiata.

Hanno prestato soccorso le ambulanze del 118 e l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso, tuttavia per la donna non c’è stato niente da fare. La 55 enne è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, che hanno lavorato a lungo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Chivasso, che stanno cercando di far luce sulla dinamica.

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