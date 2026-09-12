Esce di strada con la propria auto nella notte a Fossano, 26enne perde la vita. Ferita la moglie incinta

FOSSANO – Gravissimo schianto nella notte. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita questa notte mentre viaggiava in auto con la moglie incinta nel territorio di Fossano (CN). Per cause ancora in fase accertamento da parte delle forze dell’ordine, la vettura è improvvisamente uscita di strada, strada in via Villafalletto, attorno a mezzanotte, finendo la sua corsa in modo violento.

Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, i cui operatori hanno dovuto constatare il decesso dell’autista, varie pattuglie dei carabinieri, con i vigili del fuoco e il soccorso stradale. La moglie, 25 anni, è stata portata in ospedale a Cuneo in codice giallo. Si trova ricoverata sotto osservazione: madre e figlio non sarebbero in pericolo di vita.

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