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Funerali di Stato per l’ex ministro Raffaele Costa: saranno celebrati nella “sua” Mondovì

Eurodeputato al Parlamento europeo, Costa è scomparso l’11 settembre, all’età di 90 anni appena compiuti, dopo una lunga malattia
Marco Lovisolo

Pubblicato

40 secondi fa

il

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MONDOVÌ – Verranno tributati i funerali di Stato all’ex ministro monregalese Raffaele Costa. Ex presidente della Provincia di Cuneo ed eurodeputato al Parlamento europeo, è scomparso ieri, 11 settembre, all’età di 90 anni appena compiuti, dopo una lunga malattia.

Il rosario si svolgerà oggi alle 19 nella Cattedrale di San Donato, nella sua città natale. Lunedì 14 le esequie di Stato, che si terranno alle ore 15 nella medesima cattedrale.

La sua salma riposerà nel cimitero urbano di Mondovì.

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