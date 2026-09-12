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Funerali di Stato per l’ex ministro Raffaele Costa: saranno celebrati nella “sua” Mondovì
Eurodeputato al Parlamento europeo, Costa è scomparso l’11 settembre, all’età di 90 anni appena compiuti, dopo una lunga malattia
MONDOVÌ – Verranno tributati i funerali di Stato all’ex ministro monregalese Raffaele Costa. Ex presidente della Provincia di Cuneo ed eurodeputato al Parlamento europeo, è scomparso ieri, 11 settembre, all’età di 90 anni appena compiuti, dopo una lunga malattia.
Il rosario si svolgerà oggi alle 19 nella Cattedrale di San Donato, nella sua città natale. Lunedì 14 le esequie di Stato, che si terranno alle ore 15 nella medesima cattedrale.
La sua salma riposerà nel cimitero urbano di Mondovì.
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