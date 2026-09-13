Rissa all’alba in corso Giulio Cesare a Torino, tre feriti accoltellati: due sono in codice rosso

TORINO – È scoppiata poco dopo le 5 del mattino una violenta rissa in corso Giulio Cesare, a Torino, all’altezza del civico 27, nella zona non lontana da Porta Palazzo. Il bilancio è di tre persone ferite, due delle quali trasportate in ospedale in codice rosso.

A riportare le conseguenze più gravi è un uomo, ferito con numerose coltellate alla testa e al torace. È stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Molinette, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Un secondo ferito è stato trasportato, sempre in codice rosso, all’ospedale San Giovanni Bosco. Una terza persona, anch’essa accompagnata al San Giovanni Bosco, ha riportato ferite che destano al momento minori preoccupazioni.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato lo scontro e quale sia stato il ruolo dei diversi partecipanti.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando di individuare le persone coinvolte nella rissa.

L’episodio è avvenuto in una zona di corso Giulio Cesare già interessata in passato da episodi di violenza e scontri tra gruppi. Gli investigatori dovranno ora accertare se anche questa rissa sia riconducibile a contrasti tra persone che si conoscevano oppure se lo scontro sia nato per altre ragioni.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto nelle prime ore del mattino e stabilire l’esatta dinamica delle aggressioni.

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