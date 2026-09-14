A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, furgone si ribalta e riversa vernici e solventi nello Scrivia

VIGNOLE BORBERA – Un furgone che trasportava vernici e solventi si è ribaltato sulla A7 Milano-Genova, provocando la temporanea chiusura dell’autostrada in direzione Milano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, all’altezza del chilometro 84,8.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe sbandato per cause ancora da chiarire, finendo contro un new jersey e poi ribaltandosi sulla carreggiata. Nell’impatto parte del carico è fuoriuscita, finendo sia sull’autostrada sia nel vicino torrente Scrivia.

Il carico finisce nel torrente

A preoccupare maggiormente sono state proprio le sostanze finite nell’acqua. Al momento non era ancora possibile stabilire con certezza quale prodotto sia finito nello Scrivia né in quale quantità.

I Vigili del Fuoco hanno quindi coinvolto gli enti competenti per effettuare le verifiche ambientali. Nel frattempo sono proseguite le operazioni per mettere in sicurezza il furgone e l’area dell’impatto.

Il conducente è rimasto ferito e ha riportato alcune contusioni. È stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice verde.

Autostrada chiusa e tre chilometri di coda

Per permettere i soccorsi e la bonifica della carreggiata, la A7 è stata temporaneamente chiusa in direzione Milano, con uscita obbligatoria a Vignole Borbera. Si sono formati circa tre chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, la Polizia Stradale, gli operatori di Autostrade per l’Italia e i soccorsi meccanici.

I percorsi alternativi

Agli automobilisti diretti verso Milano è stato consigliato, dopo l’uscita a Vignole Borbera, di proseguire sulla SS35 dei Giovi e rientrare in autostrada a Tortona.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti è stata invece indicata la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

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