È accusato di tentato femminicidio l’uomo che ha aggredito la moglie 83enne a Lanzo Torinese

LANZO TORINESE – Prima il litigio, poi l’aggressione. Avviene tutto in una abitazione in via Frasca a Lanzo Torinese.

Qui, una donna di 83 anni è stata aggredita dal marito, un uomo classe 1939. L’anziana, avrebbe riportato gravi lesioni alla testa e al volto. L’uomo si è poi allontanato dall’abitazione per poi presentarsi spontaneamente alla stazione dei carabinieri, dove si è costituito.

Ora l’87enne è accusato di tentato femminicidio.

Secondo le ricostruzioni dei militari dell’Arma, la donna sarebbe caduta per uno spintone. Non si tratterebbe della prima lite per la coppia, che secondo gli inquirenti stava già vivendo una separazione in casa.

Le condizioni della donna

Le condizioni della donna hanno richiesto un intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 di Azienda Zero e l’equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso.

A causa della gravità dei traumi riportati, il personale sanitario ha provveduto a intubare la paziente direttamente sul luogo dell’aggressione, così da stabilizzarne le condizioni prima del trasferimento.

L’anziana è stata successivamente trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata presa in carico per le gravi lesioni riportate.

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