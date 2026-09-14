A Parco Dora arriva il luna park di Natale, Torino cambia il regolamento sugli spettacoli viaggianti

TORINO – Parco Dora si prepara ad accogliere un luna park natalizio. Il Consiglio comunale di Torino ha approvato all’unanimità una modifica al regolamento che disciplina le attività di spettacolo viaggiante, aprendo così la possibilità di realizzare nell’area Vitali, sotto la Tettoia dello Strippaggio, un luna park privato durante il periodo delle feste.

L’iniziativa potrà svolgersi tra novembre e gennaio, per un periodo massimo di 60 giorni. Non si tratta però di un appuntamento già assegnato a un organizzatore: prima di procedere sarà necessaria una deliberazione della Giunta comunale e dovrà essere pubblicato un avviso pubblico per individuare il soggetto che organizzerà il luna park.

Il luna park natalizio sotto la Tettoia dello Strippaggio

La novità riguarda in particolare l’area Vitali di Parco Dora, uno degli spazi più riconoscibili della trasformazione dell’ex area industriale torinese.

Sotto la grande Tettoia dello Strippaggio potrà quindi trovare posto, nel periodo natalizio, un luna park ad organizzazione privata, con attrazioni e giochi destinati al pubblico.

La modifica al regolamento non stabilisce ancora quali saranno le attrazioni presenti né definisce il programma dell’iniziativa. Sarà infatti il successivo procedimento pubblico a individuare il soggetto organizzatore e a definire concretamente il progetto.

Il limite fissato dal Comune è di massimo 60 giorni di apertura, all’interno della finestra compresa tra novembre e gennaio.

Il Comune apre ai parchi divertimenti temporanei

La modifica approvata dal Consiglio comunale va oltre il solo appuntamento natalizio di Parco Dora. Il nuovo regolamento introduce infatti la possibilità di realizzare su suolo pubblico parchi ad organizzazione privata, tra cui luna park, parchi divertimenti temporanei, parchi giochi tematici, parchi avventura mobili e attrazioni internazionali.

Anche in questi casi le singole iniziative dovranno essere precedute da una deliberazione della Giunta comunale e da una procedura pubblica per scegliere il soggetto organizzatore.

L’obiettivo è quindi quello di mettere a disposizione un quadro regolamentare più chiaro per questo tipo di iniziative, individuando anche le aree cittadine nelle quali potranno essere ospitate.

Le altre aree destinate allo spettacolo viaggiante

Il provvedimento aggiorna anche l’elenco delle aree torinesi destinate alle attività di spettacolo viaggiante e modifica, in alcuni casi, le relative modalità e periodi di utilizzo.

Tra gli spazi interessati ci sono Parco Ruffini, piazza Derna, piazza Bonghi, i giardini Don Gnocchi di via Sospello, via Farinelli e via Roveda.

L’elenco è stato inoltre adeguato alla nuova ripartizione delle Circoscrizioni. Sono state corrette anche le attribuzioni territoriali di alcune aree, tra cui quelle di corso Casale e corso Cadore/via Oslavia.

Per Torino, dunque, la modifica del regolamento non significa soltanto aggiornare un elenco di aree: introduce anche la possibilità di utilizzare alcuni spazi pubblici per nuovi format temporanei di intrattenimento.

E tra le prime novità previste c’è proprio quella che potrebbe caratterizzare il prossimo inverno: un luna park natalizio sotto la grande Tettoia di Parco Dora.

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